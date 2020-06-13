İstiklal Caddesi eskisi gibi; kalabalık dikkat çekti
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İstiklal Caddesi eskisi gibi; kalabalık dikkat çekti

Zeki GÜNAL / İSTİKLAL Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta yoğunluk dikkat çekti.

İstiklal Caddesi eskisi gibi; kalabalık dikkat çekti
13.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:45

Zeki GÜNAL/ İSTİKLAL Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, caddede dolaşanlardan bazılarının maske takmadıkları görüldü.

İstiklal Caddesi eski günlerine geri döndü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonu cadde ve Taksim Meydanı'nda yoğunluk oluştu. Caddede dolaşanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Öte yandan bazı kişilerin maske takmadıkları görüldü.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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