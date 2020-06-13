İSTİKLAL CADDESİ ESKİSİ GİBİ; KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ Zeki GÜNAL / İSTTİKLAL Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta yoğunluk dikkat çekti.

Zeki GÜNAL/ İSTTİKLAL Caddesi ve Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, caddede dolaşanlardan bazılarının maske takmadıkları görüldü.

İstiklal Caddesi eski günlerine geri döndü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonu cadde ve Taksim Meydanı'nda yoğunluk oluştu. Caddede dolaşanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Öte yandan bazı kişilerin maske takmadıkları görüldü.

Kaynak: DHA