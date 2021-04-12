İstiklal Caddesi doldu taştı
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İstiklal Caddesi doldu taştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İki günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti.

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İki günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle Caddede adeta adım atacak yer kalmadı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi-pazar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti. Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı. İstiklal Caddesi adeta dolup taşarken oluşan kalabalık kameraya yansıdı. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.


- İstanbul
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı
İstiklal Caddesi doldu taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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