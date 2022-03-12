İstiklal Caddesi beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel