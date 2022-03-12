İstiklal Caddesi beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstiklal Caddesi beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İstiklal Caddesi beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

İstanbul'da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Caddesi, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title