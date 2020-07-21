"İstikbal Sanat Koleksiyonu"nun ilk serisi tanıtıldı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684. Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık." dedi.

İstikbal, sanatla mobilyayı bir araya getiren özel bir koleksiyona imza attı.

Devrim Erbil'in İstanbul manzaraları, İstikbal'in tasarımlarıyla "İstikbal Sanat Koleksiyonu"nda bir araya gelirken, İstanbul By Devrim Erbil koleksiyonunun tanıtım daveti Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına TMSF Başkanı Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, Yönetim Kurulu üyeleri, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve çok sayıda davetli katılırken, Devrim Erbil de toplantıya Bodrum'dan online olarak bağlandı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketlerin büyümesini sadece finansal rakamlarla değil, kültür-sanat, tarih, spor gibi bir çok alanda projeler üretmek veya mevcut projelere destek olmalarıyla da değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Hızla ilerleyen günümüz koşullarında, hayattaki her şeyin değişim ve dönüşüme uğradığını belirten Gülal, bu değişim ve dönüşüm sürecinde, geleceği iyi kurgulamanın, sürdürülebilir olmak için fonksiyonel, inovatif, işlevsel, teknolojik ve estetik kaygılara kulak vermenin önemli olduğunu dile getirdi.

Gülal, Erciyes Anadolu Holding ve mobilya sektöründeki en değerli markalardan biri olan İstikbal Mobilya'nın da kültür, tasarım ve sanat odaklı bir projeye imza atmış olmasından dolayı son derece gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684. Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık. Bu şirketler katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam etsinler dedik.

Bu şirketler, TMSF kayyumunda yönetilen süreçte ortalama yüzde 43 seviyesinde aktif olarak büyüdüler. Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, birçok etkinliğe katkı sağlayarak, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz."

Bu alanlarda yaptıkları çalışmalardan bahseden Gülal, sanatsal etkinliklere verdikleri destekler, sportif alanlara yaptıkları katkılar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gülal, "Bu çerçevede Devrim Erbil'in olağanüstü güzellikteki İstanbul manzaraları ve İstikbal'in tasarımlarıyla şekillenen İstikbal Sanat Koleksiyonu Yeditepe, Galata ve Medcezir serileriyle hem sanatseverlerin hem de yaşam alanlarını mobilya ile özel ve farklı kılmak isteyenlerin gözdesi olacak." ifadelerini kullandı.

"Emanete vaziyet ederken, milletimize karşı sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirdiğimizi sorguluyoruz"

Muhiddin Gülal, devraldıkları andan itibaren şirketlere milli servet gözü ile baktıklarını ve politikalarını bu şekilde sürdüklerini anlattı.

Milletin emanetine vaziyet ederken, millete karşı sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiklerini de sorguladıklarını dile getiren Gülal, sosyal aktiviteler içinde de mevcut koşullar çerçevesinde yer aldıklarını söyledi.

Gülal, "Çok önemli bir çalışmamız daha var. Ayasofya'yı önümüzdeki cuma itibarıyla ibadete açacağız. Bu süreçte bizim de Erciyes Anadolu Holding olarak, küçük bir sürprizimiz var, birkaç gün içinde paylaşacağız." dedi.

"Dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, geride bıraktıkları 3 yılda hedeflerinin üzerinde bir büyüme ile toplamda yüzde 65'in üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, ihracatta ise sektöre paralel olarak döviz bazında yüzde 10 büyüme kaydettiklerini söyledi.

Yörük, yerli ve milli üretim gücüyle, dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mobilyanın sadece bir eşya olarak yorumlanamayacağını, yaşam biçimimizden, alışkanlıklarımızdan, örf ve adetlerimizden, geleneklerimiz ve içinde bulunduğumuz asrın yaşam koşullarından etkilenen, hayatımızın bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Evlerimizde dinlenmek, misafir ağırlamak, ailece bir araya gelmek, yemek yemek, günün yorgunluğunu atmak ya da çalışmaya devam etmek gibi yaşamımızdaki beklentiler, mobilya ihtiyaç ve isteklerimizi de şekillendiriyor.

İşte tam da bu nedenle mobilyanın öncü markası olarak tasarım ve sanatın hayata değer katan zenginliğini mobilyalarımızla buluşturmaya karar verdik. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açıp konferanslar veren, yüzlerce ödül kazanan, eserleri Türkiye'nin ve dünyanın saygın müzelerinde sergilenen resmin şairi Devrim Erbil'in eşsiz İstanbul eserleri ile ortaya çıkan sanat koleksiyonumuzun ilk ürünlerini bugün sizlerle paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz."

Yörük, İstikbal Sanat Koleksiyonu ile mobilya tasarımlarında sanatsal dokunuşlarla yaşam alanlarına değer katacak, estetik ve konforlu ürünler sunan, üç koleksiyon hazırladıklarını dile getirdi.

Firma olarak sanattan eğitime kültürden spora birçok alanda sosyal faaliyetlere destek verdiklerine işaret eden Yörük, Sanat Koleksiyonu'nu birbirinden değerli sanatçılar ve eserleriyle, yılda bir kez özel bir koleksiyon olarak hazırlamaya ve tüm tüketicilerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA