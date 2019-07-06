İstikbal Mobilya Kayserispor, U-19 milli takımı oyuncusunu transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da forma giyen Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Alman VFL Bochum takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Uzun'u transfer etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz, geçtiğimiz sezon Alman VFL Bochum ve Türkiye U-19 milli takımımızda da forma giymiş olan Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Türkiye U-19 Milli Takımı formasıyla 2'si özel 8 maça çıkan Dortmund doğumlu 1.85 boyundaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol attı.



Kaynak: DHA

- Kayseri