16.08.2019 21:58

İstikbal Mobilya Kayserispor, transfer tanıtım töreni düzenledi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçı öncesi transfer ettiği 16 futbolcu ile sözleşmesi devam eden futbolcuları taraftara tanıttı.

Geçen sezon ligi 10'uncu sırada bitiren İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon 11 futbolcu ile yollarını ayırırken, transfer döneminde şu ana kadar 16 futbolcuyu renklerine bağladı. Sarı kırmızılı yönetim yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi Kadir Has Tesisleri'nde futbolcuları kamuoyuna tanıttı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törende ilk olarak yeni transferler sahneye çıktı. Daha sonra alt yapıdan A Takım'a kazandırılan isimler taraftara tanıtıldıktan sonra son olarak sözleşmesi devam eden futbolcular sahneye çıktı.

BAŞKAN EROL BEDİR: KAYSERİSPOR SEZONA MÜHRÜNÜ BASACAK

Transfer tanıtım töreninde konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Zaman içerisinde dosta düşmana Kayserispor'un gücünün ne olduğunu göstereceğiz. Podyuma çıkan her futbolcu arkadaki panoya imza attı. Eskiden imza yoktu mühür vardı. 'Ben buna damgamı basıyorum' denirdi. Buraya çıkan bütün sporcularımız bütün teknik heyet buraya imza attı mühür bastı. Kayserispor da 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'na mührünü basacak. 17-18 transfer yaptık. Geçen sene bu takıma hizmet eden futbolcuların çoğunu tuttuk. Genç isimleri tuttuk. Bu takım yarın sizi karşınıza çıkacak. Nasıl başlarsak öyle gider. Yarın Kadir Has Stadyumu'nu öyle bir dolduralım öyle bir şenlendirelim ki buradan vurduğumuz ses İstanbul'dan, Antalya'dan Rize'den duyulsun. Takıma yeni katılan arkadaşlara sizin adınıza 'hoş geldiniz' diyorum. Geçen seneden devam eden, sözleşme uzatan isimlere ve altyapıdan yetişen gençlerimize başarılı bir sezon diliyorum. Kulübümüze destek olmak için çalışmaları başlanan 3830 kampanyasını yarın saat 21.00 itibariyle başlatacağız. Bu kampanya 1 yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

KARAMAN: İNŞALLAH 3 PUANLA BAŞLARIZ

Törende konuşma yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "İnşallah sezona alacağımız 3 puanla başlarız. Yarın çok önemli bir gün. Kendi evimizde oynayacağımız bir maç. Transferi bitirmiş değiliz. Kayserispor'da transfer bitmez. Yarın bütün taraftarları stadyuma bekliyoruz. Burada olan bütün sporcuları 90 dakika boyunca sabırla motive etmeliyiz. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.

UMUT BULUT: ARAMIZA ÇOK KALİTELİ İSİMLER KATILDI

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut törende yaptığı konuşmada, "Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aramıza çok kaliteli isimler katıldı. Yönetimimiz ve hocamız gereken çalışmayı yapıyor. İnşallah bu sezon yüzümüzün akıyla güzel bir sezon geçiririz. Büyük Kayserispor taraftarının desteğine çok ihtiyacımız var. Sizin de desteğinizle, yarın lige güzel bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyorum. 2019-2020 sezonu hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yeni transfer adına konuşan Aymen Abdennour, "Yapmış olduğunuz bu karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ederim. Kayserispor'a geldiğim için çok mutluyum. Sizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Yarın umarım maçta da aynı coşkuyla elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA