İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.

10.08.2019 14:26
İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
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