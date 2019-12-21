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İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:42
İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır

, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: AA
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