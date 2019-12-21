İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.