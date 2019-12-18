İstikbal Mobilya Kayserispor, Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamladı

18.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:48

İstikbal Mobilya Kayserispor, Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa FK maçında görev alacak oyuncular koşunun ardından dar alanda pas çalışmasıyla idmanı tamamlarken, diğer futbolcular taktik ağırlık çalıştı.

Teknik heyet ve futbolcular, Manisa FK maçı için bu kente hareket edecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA