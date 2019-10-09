İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

09.10.2019 20:30

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde oynayacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, takımın bir şekilde düzlüğe çıkması gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istifasının ardından zor günler geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan'ın yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşu ve kondisyon çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Antrenmanı kulüp yöneticileri de izleyerek oyunculara destek verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, düzlüğe çıkması gerektiğini belirterek, "Daha önce de yaşadığımız süreçler vardı, 2 buçuk sezondur rahat bir sezon geçiremedik. Maddi anlamda sıkıntılarımız oldu. Ama şuana kadar düştüğümüz yerden hep kalktık. Tabi burada şehrin, taraftarın desteği önemliydi. Bir başkan değişikliği yoluna gittik, başkan istifa etti. Şu anda yeni başkanımızla yola devam ediyoruz. O da sağ olsun elini taşın altına koydu. Bu yükü inşallah hep beraber kaldırırız. İyi niyetli olarak yönetici arkadaşlarımızla antrenmana geldik, takımımızı yalnız bırakmak istemedik. Önemli olan burada Kayserispor. Eleştiriler olsa da inanıyorum ki herkesin tek derdi bu takımın kurtuluşu. Biz de süreci takip edeceğiz, bakacağız. Takımın bir şekilde düzlüğe çıkması gerekiyor. Şehirde yaşayan insanların dertleri Kayserispor üzerine. İnşallah toparlarız" ifadelerini kullandı.



Takım hakkında da bilgiler veren Taşçı; "İzinde olan, milli takımda olan futbolcularımız var. Şu anda çoğunluk olarak takımımız toparlandı, tesislerimizde ilk antrenmanını yapıyor. Kasımpaşa maçına hazırlanıyoruz, sakat olan sporcularımız var. Bu sakatlar çoğunlukla düzelmek üzere" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA