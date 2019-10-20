İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: 1-1

20.10.2019 16:34

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Poulain (xx), Lopes (xx), Atilla (xx), Levent (x) (Dk. 19 Bilal xx), Hasan Hüseyin (xx), Mensah (xx), Ziya (xx) (Dk. 81 Ntep x), Henrique (xxx) (Dk. 90 Aksel), Rienstra (xx), Umut(xx),KASIMPAŞA: Fatih (xxx) - Ben Youssef (xx), Veysel (xx), Aytaç (xx), Popov (xx), Khalili (xx), Veigneau (xx), Hajrandinovic (xx) (Dk. 65 Sadiku xx), Quaresma (xx), Mustafa Pektemek (xx) (Dk. 84 İlhan Depe x), Thiam Mame (xxx) (Dk. 73 Koita xx)GOLLER: Dk. 56 Henrique ( İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 5 Thiam ( Kasımpaşa )SARI KART: Mensah, Hasan Hüseyin, Henrique, Lopes, Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Sadiku, Veysel, Aytaç (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 8'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Hasan Hüseyin'in, kale arka direğine doğru yaptığı ortada Reinstra'nın kafa vuruşunu kaleci Fatih kornere çıkardı.5'inci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında taç atışında seken topa müdahale etmekte geç kalan Poulain'in hatasında topu kapan Thiam takımını öne geçiren golü attı: 0-1.25'inci dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atak yönüne göre sağ kanattan kullandığı kornerde atışında kafalardan seken top, ceza alanı dışından Hasan Hüseyin'in önünde kaldı. Hasan Hüseyin'in sert şutunu kaleci Fatih güçlükle kurtardı.36'ncı dakikada Kayserispor'un sağ kanattan yaptığı atakta Lopes'in ortasında Umut'un kafa vuruşunu kaleci Fatih kurtardı.İlk 45 dakika Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.56'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Bilal'n ceza alanına yaptığı ortaya Henrique dokundu. Takımı adına eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.63'üncü dakikada Kayserispor atağında, savunmanın arkasına koşu yapan Henrique topu önünde buldu. Şutunu kaleci Fatih kurtardı. Boşta kalan topa Umut Bulut'tan önce Kasımpaşa defansı müdahale etti.67'nci dakikada Kayserispor atağında Ziya Alkurt'un penaltı noktasında yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşu auta gitti.70'inci dakikada Kayserispor'un atak yönüne göre sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Fatih kurtardı.88'inci dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Fatih güçlükle kurtardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA