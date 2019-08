İstikbal Mobilya Kayserispor'dan açıklama

27.08.2019 14:49

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cuma günü oynayacağı Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu.



Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 2 hafta sonunda 1 puan topladı. Cuma günü ligin 3.haftasında son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar taraftarı önünde galibiyetle ayrılmak istiyor.



Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, " 2018-2019 Futbol sezonunun tamamlanmasından sonra; Kısa bir tatil, transfer ve kamplar derken 2019-2020 sezonu geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız Alanyaspor maçıyla başladı ve cumartesi Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştığımız müsabaka ile devam etti. Önümüzdeki cuma günü Kadir Has'ta oynayacağımız Galatasaray maçı ise; transferlerimizin tamamlandığı, sakatlık ve diğer eksikliklerimizin azaldığı bir maç olacak, verilecek milli maç arasından sonra oynayacağımız Antalyaspor maçı ise bu sezon en güçlü halimizle çıkacağımız ilk maç olacaktır. Süper Lig'de mücadele eden her takım için zor geçen ve sürpriz sonuçlara açık olması beklenen ilk 3 maçın sonuncusu olan Galatasaray maçı, Kayserisporumuz için ayrı bir öneme haizdir. Bu maçta alacağımız galibiyet hem puan açısından bize önemli katkı yapacak hem de milli maç arasında daha da güçlenecek takımımızın hedefleri konusunda bizlere heyecan verecektir. Her ne kadar sıkıntılarımız olsa da, yeni transferlerin bir bölümü tam hazır olmasa da mevcut kadromuz, şehrimizin potansiyeli ve Taraftar gücüyle bu maçı kazanacak durumdayız. Sonraki 31 maçta ise ciddi şekilde iddialı olacağımıza tüm hemşerilerimiz güvenmekte, yönetim ve teknik heyetçe de başarıya sonuna kadar inanılmaktadır. Son 3 sezonda sportif ve mali açıdan ciddi bunalımlar geçiren takımımız, Başkan ve Yönetimimizin, olağanüstü gayretleri ve aldığı riskler sonunda halen Süper Lig'de, iddialı ve planlı-programlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Her türlü sıkıntıya rağmen, gitmesini istemediği hiç bir oyuncusunu kaybetmemiş, geçtiğimiz yıl kadrosunda olduğu halde sözleşmelerin bitmesi, yetersiz performanslar ve teknik gerekçeler nedeniyle takımımızdan ayrılan 13-14 oyuncunun yerine en az onlar kadar kaliteli ve Teknik heyetimizi de mutlu eden 18-19 oyuncu transfer edilmiştir. Bu oyuncular geçtiğimiz sezondan devam eden oyuncularımızla birlikte çok iyi bir ekip oluşturmuş ve 7-8 genç futbolcunun da takımımıza katılmasıyla birlikte Kayserisporumuzun hem bu günü hem de geleceği planlanmıştır. Yapılan transferler ve kadro yapılanmamız taraftarlarımızca da benimsenmiş olup, ulusal platformdaki spor otoritelerinin olumlu yorumları da yaptığımız işin doğruluğu konusunda camiamıza moral vermişlerdir. Tabi ki bütün bunların anlam kazanması için "saha sonuçları" çok önemlidir ve inanıyoruz ki bunu da başaracağız. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, hiç bir katkı sağlamadığı halde yapılan hiç bir transferi beğenmeyen olabileceği gibi, iyi niyetle daha güçlü bir kadro beklentisi içinde olanlar da olabilir. Tamamına saygı duyarız. Unutulmamalıdır ki; Her başkan, her antrenör en iyi oyuncuları arzu eder ve bunları hazırlık çalışmaları başlamadan takımında görmek ister. Ancak bu işlemler; bütçe, oyuncunun tercihleri, takımın kadro yapısı ve transfer prosedürleri nedeniyle bazen istenilen gibi olmayabilir. Hele hele, Kayserisporumuz gibi, maddi destek anlamında oldukça problemli olup, geçmiş borçların faizlerini bile ödemek için kaynak sıkıntısı çeken bir takımda, Süper Ligi taşıma kapasitesine sahip 17-18 oyuncu transfer yapabilmek, geçmiş yılların borçlarından dolayı kapalı olan transfer tahtasını açarak lisansları alabilmek başlı başına takdir edilmesi gereken bir durumdur. Ligde mücadele edecek diğer takımlarla kıyaslandığında, mevcut şartlara rağmen eksiklerini en erken tamamlamış 2-3 takımdan birisinin Kayserispor olduğu görülecektir. 10-15 gün önce 2 milyon Euro'dan aşağı gelmeyen oyuncuların transferin son günleri yaklaşırken yaklaşık yarı fiyatlarına transfer edilmeleri ise ekonomik problemlerle boğuşan takımlar için ayrı bir tebrik sebebidir. Oyuncuların teknik özellikleri ve tercihleri ise bütçe limitleri içinde kalmak kaydıyla teknik heyetin takdirindedir. Kabul etmeliyiz ki bu konulardaki başarı yada başarısızlık sezon sonunda belli olacaktır. Dolayısıyla olumlu-olumsuz tahminlerimiz olabilir ancak şuanda transfer tamamlanmış olup elimizdeki kadroyla lige devam edeceğimizden dolayı hepimiz takıma destek olmaya odaklanmalıyız. Yediden yetmişe bütün hemşerilerimiz olayın içinde olmalıdırlar. Sportif olarak başarıyı yakalayabilmemiz için, yönetimin yaptığı çalışmaların yetmeyeceğini ve özellikle sahamızda oynadığımız maçların dolu tribünler önünde oynanması gerektiğini en iyi Büyük Taraftarımız bilmektedir. Bu itibarla; Cuma akşamı Galatasaray maçıyla birlikte büyük bir coşku ve tam kapasite ile takımımızı desteklemeliyiz. 10.000 'i aşan kombine sayısını 15.000 'in üzerine çıkarmalı ve satışa çıkan biletlerimizi de tüketmeliyiz. Şehrimize yeni gelmiş, takımımıza yeni katılmış oyuncularımıza da Kayserispor taraftarının gücünü ve bu gücün onların arkalarında olduğunu hissettirmeliyiz. Unutmayalım, bir puanın, bir golün bile ileride hedef değişikliğine neden olduğu ligimizde; ihmal ve konsantrasyon kaybına tahammülümüz yoktur" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA