İstikbal Mobilya Kayserispor'da Futbolcular Cuma Günü Toplanacak
Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrasında İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular 22 Mart Cuma günü toplanarak çalışmalara yeniden başlayacak.
Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrasında İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular 22 Mart Cuma günü toplanarak çalışmalara yeniden başlayacak.
Medipol Başakşehir karşılaşmasından sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada A Milli Takımı 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takımın açıklanan aday kadrosunda İstikbal Mobilya Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Deniz Türüç de bulunuyor.
Kayserisporlu futbolcular 22 Mart Cuma günü toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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