İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
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İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Biz yarı maratonla işe başlamak istedik, şehrimizi tanıtmayı çok çok önemsiyoruz" Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.

- İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Biz yarı maratonla işe başlamak istedik, şehrimizi tanıtmayı çok çok önemsiyoruz"

İSTANBUL - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş tarafından düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül Pazar günü koşulacak.

Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı, İstanbul'da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük'ün katılımıyla yapıldı.

Toplam 166 bin lira para ödülü olacak olan maraton, 21 ve 10 kilometre yarışları ile halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. 21 ve 10 kilometre yarışları Anadolu Harikalar Diyarı'ndan, halk koşusu ise Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her alanda gelişmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu çerçevede sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Önemli sportif çalışmalarımızdan biri de maratondu. Biz yarı maratonla işe başlamak istedik. Kayseri'mizi, Kayserilileri alıştırmak istedik. Ayağı alışsın mantığı içerisinde. Merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım. Sonrasında kalıcı olmasını sağlamak gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında biz şehrimizi tanıtmayı çok çok önemsiyoruz" dedi.

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük de Türkiye'nin en büyük markalarından biri olduklarını belirterek, "Bugün sanattan spora, kültürden eğitime kadar birçok alanda katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu maraton da bunlara vesile olan unsurlardan biri oldu. Belediye Başkanımız bize bu şekilde bir sponsorluk teklif edince ayrı bir gurur yaşadık. Doğduğumuz şehre bu şekilde hizmet etme fırsatı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de İstikbal olarak halk koşusuna katılanlar arasında yapılacak kurayla 10 kişiye koltuk takımı hediye edeceğiz" diye konuştu.

Yarı maraton ile ilgili bilgi veren Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da organizasyona 40'ın üzerinde elit atlet olmak üzere toplamda 5 bin kişinin katılmasını beklediklerini aktardı.

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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