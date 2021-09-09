İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, İstanbul'da Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl kentte ilk kez Kültepe teması ile düzenlenecek İstikbal Kayseri Yarı Maratonu öncesi İstanbul'da yapılan lansman toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl kentte ilk kez Kültepe teması ile düzenlenecek İstikbal Kayseri Yarı Maratonu öncesi İstanbul'da yapılan lansman toplantısına katıldı. Büyükkılıç, "Biz şehrimizi tanıtmayı çok önemsiyoruz. Şehrimizin hak ettiği yerde bulunmasını da çok önemsiyoruz" dedi.

Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Tanıtım videosu ile başlayan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Spor A. Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile İstanbul'daki spor basını katıldı.

Başkan Büyükkılıç, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yaşayan ulusal spor camiasının önde gelen isimleri olarak bizlere burada güler yüzleriniz ve sıcaklığınız ile bir bakıma ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum. Biz bir Anadolu şehriyiz. Elbette İstanbul bizim payitahtımız gönlümüzün de sultanı, o ayrı bir konu ama biz de kendi içerimizde Kayseri'mizi yaşanabilir, herkesin aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme anlayışıyla gerek gençlerimizin, gerek burada yaşayanların sahip çıkacağı bir şehir haline getirme yönünde gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZİ TANITMAYI ÇOK ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak sosyal-sağlık ve kültürel alanda çalışmalar için kafa yorduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tabi ki Kayseri Belediyeciliği olarak 1869 yılında kurulmuş. 2019 yılındaki seçimleri baz alarak 150. yıl dedik ve '150. Yılda 150 Proje' dedik. Ama her proje kendi içerisinde en az 10 kategoriye ayrılıyor. Böyle bir süreç içerisinde önemli olan sportif çalışmalarımızdan birisi de maraton konusuydu. Anadolu şehri olarak bir yarı maraton ile bu işe başlayalım ve Kayseri'mizi, Kayserilileri bir alıştıralım dedik. Merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım. Sonrasında kalıcı olmasını sağlamak gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında biz şehrimizi tanıtmayı çok önemsiyoruz. Şehrimizin hak ettiği yerde bulunmasını da çok önemsiyoruz. "

BÜYÜKKILIÇ, KADİM KENT KAYSERİ'Yİ İSTANBUL'DA ANLATTI

6 bin yıllık tarihe sahip medeniyetlerin beşiği olmuş Kadim Kent Kayseri'nin, Hititler, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin tamamında önemli bir ticaret ve kültür şehri olduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin Kapuzbaşı Şelaleri'nden, Koramaz Vadisi'ne, Kültepe Kaniş Karum'dan Sultan Sazlığı ve Erciyes Kayak Merkezi'ne kadar tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı tarihi eserleri ve mekanları anlattı.

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun temasının Kültepe olacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'mizde Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Buradan çıkan eserler tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili ürünleri yapacağımız kayadan oyma olarak planlanan Kültepe Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. 24 bin civarında olduğunu bildiğimiz tabletleri Kayseri'mizde topluyoruz, insanlığın hizmetine, bilgisine sunuyoruz" dedi.

Büyükkılıç, son süreçte genç dostu şehir olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldıklarını söyleyerek, "Gençlik bizim geleceğimizdir. Onları sahiplenmemiz, yönlendirmemiz lazım. Sosyal medyanın esiri haline getirmemiz lazım. Sağlıklı, doğru bilgilerle donatmamız lazım. Günün koşullarına uyarlamamız lazım. Bunu için de devlet politikası olarak da üniversitelerimizin Anadolu'da yoğunlaşmasını ve oraların öğretim üyeleri ile büyük bir oranda desteklenmesinin doğru olacağı kanaatini buradan paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz fırsat verilince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde olduğu gibi Türkovac aşısının en güzel çalışmasının yapıldığı yer olarak da birer Türk evladı olarak hepimiz gurur duyuyoruz. O açından bu anlayış içerisinde fırsat verilince insanların çok güzel çalışmalar yapacağını gözlemlemekten de keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere Kayseri'ye yakışacak muhteşem projeleri hayata geçirdiklerinden bahsetti.

ELİT ATLETLER, KAYSERİ'DE KOŞACAK

Spor A. Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş da Başkan Büyükkılıç önderliğinde şimdiye kadar yapılmamış bir etkinliğe imza atacaklarını ifade ederek, yarı maratonda gerçekleşecek 3 farklı parkur hakkında bilgiler verdi. Somtaş, aralarında 40'ın üzerinde Avrupa ve Balkan Şampiyonları ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmış elit atletlerin olacağı toplam 5 bin sporseverin yarı maratonda koşmasının planlandığını, yarışma sonunda toplam 166 bin TL para ödülü verileceğini söyledi.

HALK MARATONU KOŞUCULARINDAN 10 KİŞİYE KOLTUK TAKIMI HEDİYE

İstikbal Mobilya A. Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ise, sanattan spora, kültürden eğitime kadar birçok alanda katkı sağlamaya gayret ettiklerini belirterek, böylesi bir hizmet için sponsorluk teklif eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Yörük, halk maratonuna katılan kişilere kura ile 5 koltuk takımı hediye edeceklerini de söylediği sırada Başkan Büyükkılıç'ın Kayseri'de bu sayıyı 2'den 5'e çıkardıklarını, pazarlığın İstanbul'da da devam ettiğini ve bu sayının 10'a çıkarılmasını istemesi üzerine, Yörük bu sayıyı 10'a çıkardı. Böylelikle maratonda halk koşusunda 10 kişiye kurayla koltuk takımı hediye edilecek.

Toplantının sonunda zenginlikler şehri Kayseri'nin tanıtım videosu katılımcılara izletildi.

Kaynak: Habermetre