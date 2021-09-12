Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu başladı.

Kayseri'de ilk kez düzenlenen maraton, 21 ve 10 kilometre yarışları ile halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

21 ve 10 kilometre yarışlarının startı Anadolu Harikalar Diyarı önünden verildi, halk koşusu ise Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Büyükşehir Belediyesinin bando takımı, Sivas Caddesi'nde koşuculara çaldıkları eserlerle eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan maratonda kimi katılımcılar pusetteki bebekleriyle yarışmada yer alırken, kimisi de arkadaşlarıyla koştu.

Her yaştan sporseverin katıldığı maratonun halk koşusu kategorisinde Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte ilk kez böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükkılıç, etkinliğe katılanlar arasında yapılacak çekilişte 1000 kişiye Spor AŞ tarafından bisiklet hediye edileceği müjdesini verdi.