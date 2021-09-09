İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül'de koşulacak
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İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül'de koşulacak

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül'de koşulacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül Pazar günü koşulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül Pazar günü koşulacak.

Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Feriye Lokantası'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük'ün katılımıyla yapıldı.

Toplam 166 bin lira para ödüllü maraton, 21 ve 10 kilometre yarışları ile halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. 21 ve 10 kilometre yarışları Anadolu Harikalar Diyarı'ndan, halk koşusu ise Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

Toplantıda konuşan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her alanda gelişmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bu çerçevede sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yoğunlaştıklarını anlatarak, "Önemli sportif çalışmalarımızdan biri de maratondu. Biz yarı maratonla işe başlamak istedik. Kayseri'mizi, Kayserilileri alıştırmak istedik. Ayağı alışsın mantığı içerisinde. Merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım. Sonrasında kalıcı olmasını sağlamak gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında biz şehrimizi tanıtmayı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi veren Büyükkılıç, kenti sporda da önemli bir noktaya taşımak istediklerini kaydetti.

Mehmet Ali Yörük de İstikbal olarak Türkiye'nin en büyük markalarından biri olduklarını belirterek, "Bugün sanattan spora, kültürden eğitime kadar birçok alanda katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu maraton da bunlara vesile olan unsurlardan biri oldu. Sayın Belediye Başkanımız bize bu şekilde bir sponsorluk teklif edince, ayrı bir gurur yaşadık. Doğduğumuz şehre bu şekilde hizmet etme fırsatı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de İstikbal olarak halk koşusuna katılanlar arasında yapılacak kurayla 10 kişiye koltuk takımı hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı maraton ile ilgili bilgi veren İbrahim Somtaş da organizasyona 40'ın üzerinde elit atlet olmak üzere toplamda 5 bin kişinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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