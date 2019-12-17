İstikbal'in yüzü oldu
Haberler » Magazin » İstikbal'in yüzü oldu - Magazin

İstikbal'in yüzü oldu

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türk-i Cumhuriyetlerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz ülkemizin uluslararası markası olan İstikbal'in yurtdışı reklam yüzü oldu.

17.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:39
İstikbal'in yüzü oldu



ORTADOĞU VE KITASININ EN SEVDİĞİ TÜRK OYUNCU

8 yıl süren "Beni Affet" dizisinin başrolü olan 'ın ünü yurtdışında katlanarak artmaya devam ediyor. Ortadoğu ve ülkelerinde dizisi yayınlanan ünlü oyuncu;& ; yayınladığı ülkelerin izleyicileri tarafından en sevilen Türk oyuncuların başında geliyor. Şeyma Korkmaz'ın 2 ay önce çekilen reklam filmi yurtdışı televizyonlarında yayınlanmaya başladı.



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler