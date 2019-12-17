İstikbal'in yüzü oldu

17.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:39







ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA KITASININ EN SEVDİĞİ TÜRK OYUNCU





8 yıl süren "Beni Affet" dizisinin başrolü olan Şeyma Korkmaz'ın ünü yurtdışında katlanarak artmaya devam ediyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde dizisi yayınlanan ünlü oyuncu;& ; yayınladığı ülkelerin izleyicileri tarafından en sevilen Türk oyuncuların başında geliyor. Şeyma Korkmaz'ın 2 ay önce çekilen reklam filmi yurtdışı televizyonlarında yayınlanmaya başladı.









