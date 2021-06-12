İstikal Sürüşü'ne katılan motorcular Abana'da kamp yaptı
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İstikal Sürüşü'ne katılan motorcular Abana'da kamp yaptı

İstikal Sürüşü'ne katılan motorcular Abana'da kamp yaptı
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'da 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahraman Günü'nün 100. yılı anısına İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü"ne katılan motorcular, Abana ilçesinde kamp yaptı.

Kastamonu'da 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahraman Günü'nün 100. yılı anısına İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü"ne katılan motorcular, Abana ilçesinde kamp yaptı.

Kastamonu 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği'nin organizasyonu, Abana Belediyesi ile Turizm Derneği'nin de desteğiyle Yeşilyuva Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen kampa Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 150 motorcu katıldı.

Dernek Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, organizasyonun İstiklal Yolu ile bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Sinop başta olmak üzere farklı kentlerden etkinliğe katılım olduğunu aktaran Peker, "100. yılında İnebolu'dan Ankara'ya uzanan 340 kilometrelik güzergahı kortej eşliğinde gideceğiz ve Anıtkabir'de bu anlamlı yolculuğumuzu sonlandıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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