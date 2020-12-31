İstiklal Caddesi'ne giremeyen turistten basın mensubuna tepki
31.12.2020 22:20 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:40
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni girişe kapattı.
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni girişe kapattı. İçeri giremeyen bir turist basın mensuplarına tepki gösterdi.
- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle polis ekipleri İstiklal Caddesi'ne girişleri kapattı. Cadde'ye girmek isteyen turistler geri çevrildi. Gideceği yer için Cadde'yi kullanmak zorunda olduğunu söyleyenler de ara sokaklara yönlendirildi. Zabıta ekipleri de turistler için yabancı dilde uyarı yaptı.
TURİTTEN BASIN MENSUPLARINA TEPKİCadde'ye giremeyen yabancı uyruklu bir kişi ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kameraya vuran kişi polis ekiplerinin sözlü uyarısıyla engellendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı