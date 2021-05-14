İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi
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İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi

İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi, Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi, Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Çaltı köyünde yaşayan şehidin babası Saadettin ile annesi Keziban Özdamar'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, evin bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Çaltı köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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