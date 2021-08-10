İstihdamın kapıları Canik'te açılıyor
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İstihdamın kapıları Canik'te açılıyor

İstihdamın kapıları Canik'te açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nitelikli işgücü ile istihdama katkı sağlayacak Canik Meslek Edindirme Kursu (CAMEK), eğitim programına yakında başlıyor.

Nitelikli işgücü ile istihdama katkı sağlayacak Canik Meslek Edindirme Kursu (CAMEK), eğitim programına yakında başlıyor.

Canik Belediyesi'ne bağlı CAMEK tarafından dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilen eğitim programlarının yakında kursiyer ilanına çıkacağı belirtildi. CAMEK çatısı altında "Dezavantajlı Grupların Meslek Hayatına ve Topluma Kazandırılması" adıyla yürütülecek eğitim programında; bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarımı, ahşap doğrama CNC operatörü, mobilya döşeme dikiş elemanı, mobilya döşeme kesim elemanı kurslarının yer alacağı bildirildi.

Kalkınma ajansı desteğiyle hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; eğitim alanlarının hazırlandığını, gerekli ekipmanın temin edildiğini ve kursiyer kayıtlarının kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.

"CAMEK istihdama katkıda bulunuyor"

Eğitim kurslarını bir halk üniversitesi olarak değerlendirdiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İstihdama katkıda bulunan, sanatkar yetiştiren, kursiyerin kişisel gelişimini sağlayan, bunları yaparken de şehrin sosyal hayatına katkı sunan bu eğitim kursları sayesinde yüzlerce insanımız meslek sahibi olmuştur" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi olarak istihdama yönelik yürütülen projelere değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, yüzde 100 iş garantili bu programlara katılan kadınların 4 aylık eğitimin ardından işbaşı yaptığını dile getirdi.

"Gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına birden çok alanda eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik" diye konuşan Başkan Sandıkçı, İŞKUR ile birlikte yürütülen İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Programı sayesinde pek çok gencin istihdamına yönelik altyapının oluşturulmasına katkı sağlandığını dile getirdi.

Eğitimin ömür boyu sürdürülmesi gerektiğine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak eğitim sistemine dahil olan bireylerin üretkenlik becerilerinin geliştirilmesini destekliyoruz" beyanında bulundu.

CAMEK tarafından düzenlenen eğitim programlarıyla yetişmiş personel açığının azaltılacağını dile getiren Sandıkçı, Samsun halkının genel eğitim ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen CAMEK'in, mesleki eğitim anlamında Türkiye'de marka haline geleceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

İstihdamın kapıları Canik'te açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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