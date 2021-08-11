İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi
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İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi

İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, İş-Kur Genel Müdürü Bekir Aktürk'ün de katılımıyla istihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin masaya yatırıldığı toplantıgerçekleştirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, İş-Kur Genel Müdürü Bekir Aktürk'ün de katılımıyla istihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin masaya yatırıldığı toplantı

gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Toplantıda istihdam için yapılması gerekenlerin konuşulmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "İş insanlarımızı dinlemek, bölgedeki sorunları yerinde tespit etmek için Van'a gelen İş-Kur Genel Müdürüne teşekkür ediyorum. İş-Kur'un üretimi destekleyecek istihdamı sağlayan bir kurum olması gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı İş-Kur'un çok önemli bir misyonu var. Öte yandan ilimizde tek bir kişiye istihdam sağlayacak kim olursa olsun, başımızın tacıdır ve bizim için önemlidir. Biz bu tür istihdam sağlayan iş insanlarımızın yanındayız. İlimize yatırım yapmak isteyen iş insanlarına kalkınma ajansları, KOSGEB gibi kuruluşlar teşvikler vermekte" dedi.

İŞ-Kur Genel Müdürü Bekir Aktürk ise, istihdam için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. İş-Kur olarak sahada olduklarını anlatan Aktürk, "Biz illeri geziyoruz. Valilerimiz, iş insanlarımız, belediye başkanları, sanayicilerimizle bir araya geliyoruz. Tüm derdimiz bir nebze olsun istidama katkı sunmak. Van'da çağrı merkezi, tekstil alanında güzel gelişmeler var. Devletimiz bu konuda her türlü imkanı sağlıyor. Bu toplantıda da sizden gelen talepleri değerlendireceğiz" dedi.

Toplantı, iş insanlarının talepleri ve istihdamın geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu. - VAN

İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi
İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi
İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi
İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi
İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstihdamın arttırılmasına yönelik önerilerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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