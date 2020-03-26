“İstihdamı koruyalım, hasarı azaltalım” Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu. Kaynak: Dunya.com