“İstihdamı koruyalım, hasarı azaltalım”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu.
26.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:37
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu.
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Kaynak: Dunya.com