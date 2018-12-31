İstihdamı Artıcı Projeler Uygulayacağız"

CHP Kırşehir Belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, seçildiği takdirde istihdamı artırıcı projeler uygulayacaklarını belirtti.

İl Başkanı Şeref Baran Genç ve Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ile Anadolu Ajansı Kırşehir Bürosu'nu ziyaret eden Ekicioğlu, adaylığının açıklanmasının ardından proje hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

İstihdam ve üretimin önemli olduğunu dile getiren Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönemde bu konuda projeler hazırladıklarını, Fuar ve İnovasyopn Merkezi Projesi'ne katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Bütün işsizlerin belediyede işe alınamayacağını, bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiğini belirten Ekicioğlu, "Belediye başkanlığını kazandığımız takdirde istihdamı artırıcı projeler uygulayacağız. Ayrıca, kentin gelişimini sağlayacak farklı projeler hazırlayacağız. Proje hazırlama birimimizin çalışmalarını kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA