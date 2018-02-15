İstihdamdaki Artış

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısının, 2017 yılının kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artmasının, "Türkiye ekonomisinin güçlü ve sağlam ilerleyişinin ispatı" olduğunu belirtti.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı kasım ayı iş gücü istatistiklerine bakıldığında, işsizlik oranının, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azaldığını, bunu da ülke ekonomisi adına olumlu bulduklarını kaydetti.

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısının da 1 milyon 448 bin kişi arttığını anımsatan Konukoğlu, "Unutmayalım ki ekonomik gücün en önemli özelliklerinden birisi de istihdamdır. İstihdam artışı, Türkiye ekonomisinin güçlü ve sağlam ilerleyişinin ispatıdır. Türkiye ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam ile katkı sağlayan tüm iş adamlarına teşekkür ederim. İş dünyası olarak güçlü Türkiye ve istikrarlı ekonomik kalkınma için üretim ve istihdamın öneminin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.