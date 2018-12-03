İstihdama "Megip" Dopingi

İstihdam seferberliği kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamındaki faaliyetler sürüyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, MEGİP kapsamında işverenlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirildiğini ifade etti.

Çetin, işgücü taleplerinin İŞKUR üzerinden karşılandığını ve bu programın iş arayanlar için de önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"Kursa katılana 61,65 TL Cep Harçlığı"

Programın yoğun ilgi gördüğünü ve bu kapsamda "servis elemanı", "kat hizmetleri", "servis elemanı" ve "3d max" kurslarının açıldığını kaydeden Başkan Çetin, "Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunların başında işsizlik geliyor. Diğer taraftan da aradığı nitelikte eleman bulamayan da bir işveren grubu mevcut. MEGİP, işverenlerin talebi doğrultusunda eleman yetiştiren, istihdam yaratmayı cazip kılan bir program. İş arayanlar için de son derece cazip fırsatlar sunuluyor. MEGİP kapsamında 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61,65 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca işgörenlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanıyor. Düzenlenecek kurslarda eğitimlerin tüm masrafları karşılanıyor. Kurslar sayesinde işverenlere ve işgörenlere birbirlerini tanıma imkanı sağlanıyor. İşverenler programa dahil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebiliyor. Aynı zamanda eğitime katılanlar için yapılan ekstra ödemeler vergi matrahından düşülebiliyor, istihdam teşvikinden yararlanabiliyor."

"İşveren talebini bildirsin, biz yetiştirelim"

Çetin, "Bu noktada işverenlerden beklentimiz; hangi meslekte hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını İŞKUR ya da ATSO ile paylaşmalarıdır. Böylece piyasada karşılığı olan nitelikte elemanlar yetiştirilebilecek ve yetişen işgününe de istihdam yaratılabilecek. İşveren talebini bildirsin, biz yetiştirelim diyoruz. Bu proje ile hem işveren kazanacak hem de istihdam gücümüze yeni bireyler eklemiş olacağız ve ülkemiz kazanacak" dedi. - ANTALYA