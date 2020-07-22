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İstihdama mahir eller desteği

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için bir adım da, "Mahir Eller Projesi" kapsamında atıldı.

İstihdama mahir eller desteği
22.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:14

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için bir adım da, "Mahir Eller Projesi" kapsamında atıldı. Projenin uygulandığı Gaziantep başta olmak üzere Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerini kapsayan 12 ilde istihdamı artırmak için işverene verilecek mali desteklerin kapsamı genişletildi.

AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılan yeni düzenleme ile işverene çalışanlarını ücretsiz belgelendirme fırsatı sunulurken, yeni işe alımlarda proje kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi almış kişilerin tercih edilmesi durumunda verilecek teşviklerin miktarı artırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, TEPAV ve ilimizde Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde yürütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Mahir Eller Projesi"nde bugüne kadar Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS) ile Türk vatandaşlarının mesleki yeterliliklerinin tespit edilmesi ve belgelendirilmesi ile işverenlerin kayıtlı istihdamın önemine ilişkin farkındalıklarının artırılmasında başarılı sonuçlara imza atıldı.

Her bir belgeli çalışan için 290 Avro destek

Yeni düzenleme ile işverene verilen mali destek tutarı, proje kapsamında mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan 3 bin kişi için net 290 Avro'ya yükseltildi. Bu kapsamda işverene aylık brüt asgari ücret ödemesinin desteklenmesi amacıyla 155 Avro karşılığı Türk Lirası, aylık sigorta primleri ödemesinin desteklenmesi amacıyla da, 135 Avro karşılığı Türk Lirası teşvik ödemesi gerçekleştirilecek. Sadece yeni istihdam edilecekleri değil, mevcut çalışanları da kapsayan uygulama ile hem işverenin yeni istihdam için teşvik edilmesi, hem de mevcut giderleri azaltılarak nefes alması sağlanacak. İşverenlerin bu teşvikten yararlanması için tek koşul çalışanlarının ya da yeni istihdam edecekleri kişilerin "Mahir Eller Projesi" kapsamında belge almış olması. 290 Avroluk teşvikin yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyelilerin istihdam edilmesinden doğacak çalışma izni masrafı da proje bütçesinden karşılanacak. Yeni istihdam edilecek kişilerin, belgelendirildikleri alan dışında bir işe yerleştirilmesi durumunda da işverenin teşviklerden faydalanması mümkün olacak.

Projenin süresi 6 ay uzatıldı

Türk ve Suriyeli işgücünün niteliklerinin tescillenmesine, işverenlerin mesleki birikimi yüksek, belgeli kişileri istihdam etmesine ve nitelikli üretime destek sağlayan projede, salgın nedeniyle kaybedilen zamanın telafi edilebilmesi için de bir adım atıldı. 12 ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliği ile 2018 yılından buyana yürütülen projenin süresi 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı. Süre uzatımıyla birlikte, proje kapsamında gerçekleştirilen sınav faaliyetleri de yeniden düzenlendi. Buna göre MYK'nın koronavirüs ile mücadele çerçevesinde yayımladığı rehbere istinaden, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) sınav merkezlerini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edecek, gerekli hijyen kuralları çerçevesinde sınavları gerçekleştirecek. Ayrıca sınavlar kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. YBK'lerin üstlenmesi gereken dezenfektasyon masraflar da proje bütçesinden karşılanabilecek.

143 alanda çalışanını ücretsiz belgelendirme fırsatı

"Mesleğini belgele, farkını koy ortaya" sloganıyla yürütülen "Mahir Eller Projesi" kapsamında, anlaşma sağlanan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları aracılığıyla 143 meslekte belgelendirme yapılabiliyor. Proje, iş arayanlara yetkinliklerini ücretsiz bir şekilde belgelendirme imkanı sunarken, işverenlere de mevcut çalışanlarını herhangi bir ücret ödemeden belgelendirebilme fırsatı veriyor. Projenin işverenler ve bireyler için en önemli avantajlarından biri de ilk sınav hakkında başarısız olan adaylara yine hiçbir ücret talep edilmeksiniz telafi sınav hakkı sunulması. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 bin kişi değerlendirilmeye alındı. 5 bin 62 kişinin teorik ve pratik mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştirildi. Sınava giren kişiler arasından yaklaşık 3 bin 500 kişi mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı. Mahir Eller Projesi, 15 bin kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmasını ve belgelendirilen 3 bin kişinin de istihdam teşviklerinden yararlanmasını hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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