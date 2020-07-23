İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda Soma'da Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın...

Soma'da Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek.

TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemenin kapsamı AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesi ile genişletildi.

Buna göre, Soma'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu Maden Kanunu kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden, kıdem tazminatlarını veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların tazminatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından karşılanacak.

İşçilerin tazminatları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna müracat etmeleri halinde, müracat tarihinden itibaren altı ay içinde ödenecek.

Yapılan ödeme nedeniyle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu edecek.

Önergenin kabul edilmesinin ardından siyasi parti temsilcileri söz alarak, değişiklikten dolayı teşekkür etti.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

Öte yandan AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası ile teklife yeni madde ihdası yapıldı.

Buna göre; Nüfus Hizmetleri Kanununun "tanımlar" kısmına "Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem" tanımı ekleniyor.

Kimlik kartı kullanılarak yapılacak kimlik doğrulamada uygulanması öngörülen elektronik kimlik doğrulama sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ve kişinin açık rızası alınarak işlem yapılacak.

Kaynak: AA