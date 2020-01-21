İstihdama çare Büyükşehir KO-MEK çalıştayında

21.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, kentin istihdam hamlesini arttırmak amacıyla son derece önemli bir çalıştay gerçekleştirdi.Doğu Marmara Kalkınma Ajansının(MARKA) katkılarıyla gerçekleştirilen "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" kentin sanayi ve iş insanlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen "Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü" Fizibilite Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, KO-MEK eğitimleriyle, istihdama önemli bir hamle getirilebileceği üzerinde çalışmalar yapıldı.

ÇALIŞTAYA GENİŞ KATILIM

İzmit Ramada Otel'de gerçekleştirilen "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı'na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şeref Bölükbaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile kentin sanayi ve sektör temsilcileri katıldı.

FİZİBİLİTE PROJESİ İLE İLGİLİ SUNUM

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmaları öncesinde, Kocaeli Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilsen Bilgili,2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen "Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü" Fizibilite Projesi ile ilgili katılımcılara geniş kapsamlı bilgi aktardı. Doç. Dr. Bilgili, yapılan saha çalışmalarında elde edilen veriler doğrultusunda nitelikli istihdam ihtiyacı ve teminindeki çözüm önerilerini anlattı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇALIŞTAYI ÜLKE GÜNDEMİNE YAYILMALI

Sunumun ardından konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, eğitimin istihdamın temeli olduğunu söyledi. Çiler, bu nedenle eğitimin ışığında istihdam çalıştayı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti. Nail Çiler, bu önemli çalıştayın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ülke gündemine yayılması gerektiğini kaydetti. İstihdamın önemine dikkat çeken Çiler, KO-MEK'in de mesleki eğitimleriyle istihdama büyük katkı sunduğunu anlattı.

SORUNUMUZ İŞSİZLİK DEĞİL MESLEKSİZLİK

Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler, çalıştayda işsizlik ve istihdam konu başlıklarında önemli bir gerçeğe dikkat çekti. "Bizim en büyük sorunumuz işsizlik değil mesleksizlik" diyen Çiler, "Biz aradığımız vasıflı elemanı bulamıyoruz. Yeni nesil iş modelleri göz önüne alındığında dünyanın değişim eşiğinde olduğu açıktır. Eski iş modelleri iş göremez hale gelecek. Birçok iş modeli ortaya çıkacak. Bunlara uyum sağlayanlar ayakta kalacaktır. Değişim merkezimizde teknoloji var. Yeni iş modelleri, iş insanlarının dünyasına girmek zorunda. Başarılı üretim modellerinin etkin olabilmesinde kaliteli iş gücüne ve yeni eğitim modellerine ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

İŞ ARAYANLAR VE VASIFLI İŞÇİ ARAYANLAR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu da çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, işsizlik ve buna bağlı olarak yaşanan sorunlara değindi.Ülkenin işsizlik sorunun dün olduğu gibi bugün de olduğunu kaydeden Dr. Çöpoğlu, "Sanayicilerimizi nitelikli eleman istiyor. Bundan 10 yıl önceye kadar işsizlik varsa piyasada iş gücüne doyulmuş anlamı taşıyordu. Şuanda işsiz var ama aynı zamanda sanayiciler de eleman bulamıyor. İşte bu çalıştay bu açığa parmak basıyor. Nitelikli iş gücü yetiştirmemiz lazım" dedi. Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü projesinin bu aşamada önemine dikkat çeken Dr. Çöpoğlu, "Çalıştayımız mesleki eğitim kampüsleriyle bu sorunlara çözüm üretecek. Büyükşehir de bu konuya ayrı bir önem veriyor. Bu son derece kıymetli bir çalışma" dedi.

BÜYÜKŞEHİR ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ

Dr. Çöpoğlu konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam konusundaki eğitim hamlesinin önemini tekrar gündeme getirerek, "Kendilerini tebrik ediyorum. Bu işi kendi iç bünyelerinde de yapabilirlerdi ama bunun yerine, kentin sanayicilerini, iş dünyasını da bu işe katarak ortak akılla çalışmak istediler. Bu çok önemli bir bakış açısı" dedi.

KO-MEK EĞİTİMLERİYLE İSTİHDAMA KATKI SUNUYOR

Çalıştayın son konuşmasını ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam konusuna özellikle KO-MEK'in mesleki eğitim kurslarıyla destek verdiğini ifade eden Çakmak, "KO-MEK'in mesleki eğitimleriyle birçok insana eğitim vererek iş sahalarında yer bulmalarına vesile oldu. Gördük ki, eğitim istihdamın güçlenmesinde önemli. Bu düşüncemizi bir çalıştaya yönlendirmek istedik. Bir tarafta işe uygun vasıflı eleman arayan sanayici, diğer tarafta iş arayanlar var. Büyükşehir olarak bu iki unsura nasıl yardımcı olabiliriz diye çalışma başlattık. Maksadımız, işsiz kalmasın, iş arayan sanayici de nitelikli elemana ulaşsın" dedi. Başkan Vekili Çakmak, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştaya katılarak, çözüme ortak olan sanayi, ticaret ve sektörel alanın temsilcilerine teşekkür etti.

OTURUMLARDA ELE ALINAN KONULAR

Konuşmaların ardından"İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı, "Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü" ışığında başladı. Çalıştay, dört oturumdan meydana geldi. Öğleden önceki oturumlarda, Nitelikli Eleman Özellikleri ve İşe Yerleştirme Süreçleri ile Yeni Mezunların Teorik-Uygulama Beceri ve Özellikleri başlığı ele alındı.Çalıştayın öğleden sonraki oturumlarında ise Sektörlere Göre Öncelikli Nitelikli Eleman İhtiyaçları, Gelecekte İhtiyaç Duyulacak Meslekler, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Modeli Önerileri ile Mesleki Eğitim Süreci ve Paydaşların Rolleri başlıklarındaki görüşlere yer verildi.

MESLEKİ EĞİTİM KAMPÜSÜ KURULACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Modeli ile Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü kurarak sanayi kuruluşları ve diğer paydaşlarla birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli meslek elemanı yetiştirecek. Mesleki Eğitim Kampüsündeki tam donanımlı atölyelerde verilecek mesleki eğitimlerle işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanlar yetiştirilerek iş arayanların istihdamına katkı sağlanacak. Model bir anlamda nokta atışı ile işe uygun vasıflı ve aranan elamanların Mesleki Eğitim Kampüsünde yetişmesini sağlayacak.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERLE

Kurulması planlanan Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsünde, paydaşlarla birlikte yürütülecek faaliyetler ile işverenin ihtiyaç duyduğu içerikte hazırlanacak paket eğitim programlarında, tam donanımlı atölyelerde, alanında uzman eğiticilerle verilecek eğitimlere katılacak olan işsizlere nitelik kazandırılması ve işe yerleştirme süreçlerinin takibi planlanmakta.

SAHA ÇALIŞMALARI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteği ile yürütülen Fizibilite Projesinin genel amacı, kurulması planlanan Uzmanlaştırılmış (Uygulamalı) Mesleki Eğitim Kampüsünün verimli bir şekilde çalışabilmesi istihdam piyasası sektör taramalarının yapılması, eğitim alanlarının tayin edilmesi, bütçe giderlerinin belirlenmesi, paydaş analizi, eğitim ve işletme modelinin ortaya çıkartılabilmesi için gerekli toplantı ve saha araştırmalarının yapılmasıdır.

Kaynak: Bültenler