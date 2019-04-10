İstihdam teşviklerinden doğru yararlanıyor musunuz?

Artı365 Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, teşvik hesaplamalarında profesyonel desteğin önemine dikkat çekerek, "İşlemler sıklıkla hatalı yapılmakta ve bunun sonucunda cezalarla karşı karşıya kalınabilmektedir" dedi.

İstihdam teşviklerinden doğru yararlanıyor musunuz?

Artı365 Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, teşvik hesaplamalarında profesyonel desteğin önemine dikkat çekerek, "İşlemler sıklıkla hatalı yapılmakta ve bunun sonucunda cezalarla karşı karşıya kalınabilmektedir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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