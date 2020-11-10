İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kovid-19 pandemisi nedeniyle firmaların bilanço ve mizanlarında sıkıntı yaşandığını belirterek, "Bilanço ve mizanların düzeltilmesi için hem kasa affı hem de matrah artırımı yapılması gerekmektedir.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kovid-19 pandemisi nedeniyle firmaların bilanço ve mizanlarında sıkıntı yaşandığını belirterek, "Bilanço ve mizanların düzeltilmesi için hem kasa affı hem de matrah artırımı yapılması gerekmektedir." dedi.

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Samsun Milletvekili Erhan Usta, kıdem tazminatıyla ilgili maddelerin teklif metninden çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin dünya ekonomik sıralamasındaki yeri ve işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Usta, "Yeni Hazine ve Maliye Bakanını veya bununla ilgili Strateji Bütçe Başkanlığı olabilir, TÜİK olabilir, onları ikaz ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanına bu rakamların doğrularını söyleyin, bu rezerv meselesinde olduğu gibi başka bir sıkıntı daha çıkmasın. Bunlar doğru olarak bilinirse o zaman belki doğru kararlar alınır da ülkenin hayrına bir şey yapılır." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, grubu adına yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, başbakanlığı döneminde yapılan hataları yüklediğini öne sürerek, "Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda insanları çok iyi kullanabiliyor ama buruşuk bir kağıt gibi de kenara atabiliyor." dedi.

Garo Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclisin etkinliğinin azaldığını da öne sürerek, "Lütfi Elvan ile dün saat 6'da tekrar konuştuk, başka görüşmeler yaptık, bir anda gece yasamanın en önemli Komisyonunun Başkanını Sayın Tayyip Erdoğan alıyor, ekonomiden sorumlu Bakan yapıyor. Sonra Sayın Cevdet Yılmaz'ın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atandığını duyduk. AKP'li en az 50 vekil tebrik tweeti atmış. Meclis irade koymadan, komisyonlar irade koymadan Cumhurbaşkanı birilerini alıyor, öbürünü bir koltuğa oturtuyor." ifadelerini kullandı.

"Anlaşılan Garo Paylan'a Karabağ çok dokunmuş"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'li Paylan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin iddialarının kabul edilemez ve yakışıksız olduğunu vurgulayarak, "Biz buna bir dava şuuruyla bakarız. Birimizin bıraktığı bayrağı öbürümüz alır, bıraktığı yerden çok daha yüksek noktaya çıkarmaya çalışır. Biz bu şuurla hareket ettiğimiz için buralardayız. Kendisi de bir partinin milletvekili. Milletvekilleri değişmiş. Onları da buruşturup bir kağıt gibi attınız mı siz? O zaman siz bu mantaliteye sahipsiniz." dedi.

Paylan'ın politik eleştirilerinin ötesinde nefret ve kinle konuştuğunu ifade eden Muş, "Anlaşılan Garo Paylan'a Karabağ çok dokunmuş ama bu dokunmanın manası yok, orası Azerbaycan'a katıldı. Bu agresifliğin arkasında ben bunu görüyorum, geçmiş olsun." diye konuştu.

HDP'li Paylan, kürsüden söz alarak, iktidarın politikaları nedeniyle Rusya'nın Suriye'nin ardından Karabağ'a yerleştiğini iddia ederek, "Yoksul Azeri ve Ermeni gençleri hayatını kaybetti. Siz evde bilgisayar oyunu gibi savaşı izliyorsunuz, insanlar hayatlarını kaybetti. Hep beraber kaybediyoruz. Sonuçta kazanan ABD ve Rusya oluyor. Aklımızı başımıza devşirmenin zamanı gelmedi mi acaba?" dedi.

"Bütçede öngörülen tutarda oynama olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifteki kıdem tazminatına ilişkin düzenlemelerin metinden çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Teklifte süre uzatımına ilişkin 9 madde bulunduğunu dile getiren Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama sürecinin birçok sıkıntıya yol açtığını savundu.

Kuşoğlu, teklifle Cumhurbaşkanı'na kurumlar vergisi oranında 5 puanlık indirim yapma veya mevcut oranına çıkarma yetkisi verildiğini hatırlatarak, "İndirim yapılırsa, 2021 yılı bütçesinde öngörülen kurumlar vergisi tutarında da oynama olacak. Böyle bir ortamda güven olur mu? Yatırımcı olsanız Türkiye'de bu şekilde yatırım yapar mısınız? Kurumlar vergisi oranı yüzde 20 ama yüzde 15'e inebilir, tekrar yüzde 20'ye çıkabilir. Böyle bir düzenleme, devlet mefhumu konusunda soru işaretleri oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarafımıza yoğun bir talep var"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, grubu ve şahsı adına yaptığı konuşmada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle firmaların bilanço ve mizanlarında sıkıntı yaşandığını belirterek, "Bilanço ve mizanların düzeltilmesi için hem kasa affı hem de matrah artırımı yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Firmaların bu konuda Hazine'den yapılandırma beklediklerini, aksi halde vergi cezalarıyla karşılaşabileceklerini belirten Ersoy, "Bu da çoğu firmanın zarar etmesine neden olacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makina, teçhizat ve demirbaşları da envanterlerine ekleyebilmek için bu affı vatandaşlarımız beklemektedir. Yapılacak vergi affı ve matrah artırımları ülkemizdeki işletmelerin sigortası olacaktır. En kısa sürede uygulamaya konulması için vatandaşlardan tarafımıza yoğun bir talep vardır." dedi.

"Leblebici dükkanını bile idare edemezsiniz"

Şahsı adına söz alan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kanun teklifinin kıdem tazminatına yönelik maddelerinin Genel Kurul'da metinden çıkarıldığını anımsatarak, bu konuda AK Parti'li milletvekillerini eleştirdi.

Karaduman,"Yanlış olduğu aşikar olduğu ortada bir şeye 'Bu yanlıştır.' demek için talimat bekleyecekseniz bu koltuklarda oturmanın ne anlamı var Allah aşkına?" ifadesini kullandı.

İktidarın yönetim anlayışının, devlet yönetimi için yeterli olmadığını iddia eden Karaduman, "Bu anlayışla ülkeyi değil, leblebici dükkanını bile idare edemezsiniz." diye konuştu.

Teklifin ikinci bölümündeki maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman