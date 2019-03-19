İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Bugün Türkiye'de yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, en çok kazanan ve fayda elde eden olacaktır." dedi.

Ankara Valiliği ve ATO ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Baran, ATO Meclis Salonu'ndaki toplantıda, ekonomik cephede verilen mücadelenin sonuçlarının alınmaya başlandığını ve istihdam konusunun yeniden gündemin ilk sıralarına taşındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ortak çalışmasıyla bu yıl uygulanacak istihdam teşviklerinin belirlendiğini anımsatan Baran, "Teşvik paketinin içinde 8 tane çok önemli destek var. Devletimiz, ilave istihdamda maaşını ödemekten tüm vergi ve diğer ödemelerini yapmaya, 'İşim zorda' diyenin çalışanının giderlerini karşılamaya kadar kimin hangi desteğe ihtiyacı varsa hepsini karşılıyor." diye konuştu.

Baran, kendilerine de bu teşvikleri tanıtma görevinin düştüğünü belirterek, 157 bin üyelerinin istihdam desteklerinden haberdar olmaları için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Devletin çalışan, üreten, istihdam sağlayan herkesin yanında olduğunu vurgulayan Baran, "Üyelerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum, bu teşvikler, bugüne kadar reel sektöre sağlanan en kapsamlı teşviklerdir, bundan mutlaka yararlanın." ifadesini kullandı.

Baran, devletten de kamu alımlarında yerli malına hassasiyet göstermesi talebinde bulundu.

İstihdam seferberliğinin sadece işsizliği azaltmayacağını, iç talebi canlandırarak milli gelirin büyümesini de olumlu etkileyeceğini ifade eden Baran, "Bugün Türkiye'de yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, en çok kazanan ve fayda elde eden olacaktır. Ülkemizin geleceğine güvenimiz tamdır. Bizim işimiz de burada, aşımız da burada, geleceğimiz de buradadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretim seferberliği de başlatmamız lazım"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de bu yılın ilk aylarında yaşanan ekonomik toparlanma sürecine hep birlikte destek verilmesi gerektiğini söyledi.

İşsizliğin en temel ekonomik sorun olduğuna dikkati çeken Özdebir, "İstihdam seferberliğinin yanında hep beraber üretim seferberliği de başlatmamız lazım. Üretim kendiliğinden istihdamı yaratır. İş yeri yoksa iş, istihdam, ihracat ve ücret yoktur." dedi.

Özdebir, bu yılın istihdam destekleri programında bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, istihdam edilecek kişinin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması ve son 3 ayda en fazla 10 gün sigortası bulunma şartının gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Sosyal yardımlarda seçici ve çalışmayı özendirici olunması gerektiğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Ulusal sosyal yardım politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. İş gücüne katılması mümkün olan bireylere meslek edindirme programları sonucunda İŞKUR tarafından uygun iş teklifi yapılması, bu işin kabul edilmemesi halinde sosyal yardım ödeneğinin kesilmesi sağlanabilir. Bu şekilde hem istihdam sağlanmış hem de ekonominin üzerindeki sosyal harcama yükü azaltılmış olur. İşsizlik maaşı koşullarının zorlaştırılması gerekir."

İşsizliğin en büyük nedeninin mesleksizlik olduğuna işaret eden Özdebir, "Ülkemizde sanayideki nitelikli iş gücüne talep karşılanamıyor, mesleki eğitimde sanayinin ihtiyaçlarına uygun bir planlama yapılmadığı için eğitimli gençler arasındaki işsizlik devam ediyor." dedi.

Özdebir, insan kaynağı ve niteliğinin artırılması için mesleki eğitimde bir zihniyet reformuna ihtiyaç duyulduğunu fakat mevcut durumda ihtiyaç fazlası alanlarda bile üniversite eğitimine devam edildiğini bildirdi.

"İstihdam programı durgunluktan çıkmak için fırsat"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz da İstihdam Seferliği Programı'nın ekonomik durgunluktan çıkmak için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Devletin Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla son 2 projede 50 milyar lirayı piyasaya sürdüğünü hatırlatan Yavuz, iş dünyasının da devletin bu çabasına özellikle istihdam için destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Yavuz, istihdam seferberliğine katkı yapmanın en çok iş insanlarına fayda sağlayacağını belirterek, "Daha önce 2017'de yapmıştık, 1,5 milyon işsize iş bulduk, şimdi hedefimiz 2,5 milyon. '1 işçi alsam ne olur?' diye düşünmeyin. Teşviklerden özel sektör olarak azami ölçüde yararlanalım. Kendi geleceğiniz için birer işçi alın." dedi.

Kaynak: AA