İstihdam Seferberliği 2019 Teşvik Paketleri Anlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde işverenlere ve mali müşavirlere yönelik, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında istihdama yönelik teşvikler hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında konuşan Bafra İŞKUR Hizmet merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, "2018 yılı itibari ile Bafra İŞKUR olarak bağlı ilçelerimizde istihdamın arttırılması noktasında 3 bin 733 özel sektör iş^yeri ziyareti yapılmış, bu ziyaretlerde 5 bin 788 açık iş talebi alınmış ve kuruma gelen iş arayan danışanlardan 3 bin 567 kişi işe yerleştirilmiştir. Aktif iş gücü taleplerinin karşılanması amacıyla bin 879 kişi İşbaşı Eğitim Programı'na, 357 kişisi özel sektör iş yerlerinde ile olmak üzere toplam da 800 kişi Meslek Edinme Kursuna katılmıştır. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik 412 kişilik Girişimcilik Eğitim Programı açılmıştır. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında 950 kişi Toplum Yararına Programlarda istihdam edilmiştir. 2018 yılına bakıldığında Bafra'da toplam 5 bin 634 kişinin istihdamı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü danışanlara projelerinin onaylanması sonucunda 1.080,000 TL destek gerçekleşmiştir. İstihdam Seferberliği 2019 ile istihdamın arttırılması için gerekli tüm donanıma sahibiz" dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, "İstihdam Seferberliği 2019 çerçevesinde 7 bakanlığın katılımıyla Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde ülke ekonomisi ve istihdam konuları masaya yatırılmıştır. Yeni istihdam teşvikleri ile ilgili çalışmalarda, oda/borsalar olarak gerekli bilgi akışını sağladık. TOBB ve ilgili bakanlıkların ortak görüşü ile 2019 yılında 2 milyon 500 bin yeni istihdam sağlama hedefi ile yola çıktığımızı ve bu yolda tüm işverenlerimize gereken desteği sonuna kadar vereceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İş ve Meslek Danışmanı Erdem Gökduman tarafından İstihdam Seferberliği 2019 teşvik paketleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Burada; Yeni İstihdama Ücret Desteği, Yeni İstihdamın SGK ve Vergi desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, Düzenli Ödemeye Devam Desteği, Kalkınmaya İlave destek, Önce işbaşı Eğitimi Sonra istihdam, İhtiyaca Uygun Nitelikli Eğitimi Tam Destek (MEGİP) ile İŞKUR genel destekleri hakkında bilgi verildi. İşverenlerin sorularının cevaplandırılması ile program sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA