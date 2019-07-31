"İstihdam piyasasındaki başarılar ve engeller" konferansı

Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Mülteci Destek Derneği tarafından "İstihdam piyasasındaki başarılar ve engeller" adlı konferans düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, özellikle savaş bölgesinde yaşayanların, savaşın sebep olduğu kaçınılmaz zararlardan ve sonuçlarından etkilenmemek adına Türkiye'ye sığındıklarını, Türkiye'nin misafirlerine en insancıl olanakları sağlayamaya çalıştığını söyledi.

Koruma sağlanan yabancı kişilere Türkiye'nin birçok alanda ciddi destekleri ve yönlendirmeleri olduğunu belirten Arık, şöyle konuştu:

"İş hayatına katılım konusunda yabancılarımız ve işveren vatandaşlarımız bilmelidir ki kanunda sağlanan muafiyetler hariç hiçbir yabancı çalışma izni almadan çalışamaz. Ordu Valiliği olarak düzenlenmesine katkı sağladığımız bu konferans, şehrimiz açısından olumlu sonuçlar doğurmakla birlikte, diğer illerimizde yaşayan yabancı misafirlerimiz ve işverenlerimiz için örnek teşkil eder nitelikte olmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından çalışma hayatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Ordu'da bulunan geçici koruma ve uluslararası koruma sahiplerine bilgilendirmede bulunuldu.

Konferansa, İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu, Mülteci Destek Derneği Genel Koordinatörü Safa Karataş ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Kıvrak ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA