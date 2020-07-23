İstihdam paketi, TBMM'de kabul edildi
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İstihdam paketi, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, koronavirüs salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin...

İstihdam paketi, TBMM'de kabul edildi
23.07.2020 23:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:42

TBMM Genel Kurulu'nda, iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, koronavirüs salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanun ile 'Dijital Mecralar' adlı yeni bir ihtisas komisyonu kuruluyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun' teklifi görüşülerek, kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte 'kısa çalışma ödeneğinin' süresi uzatılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Koronavirüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.

Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek. Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak. İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.İŞÇİLERE KIDEM TAZMİNATLARI ÖDENECEKKabul edilen kanunla Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları, 2 ay içerisinde başvurmaları halinde kurum tarafından ödenecek. Yapılan ödeme nedeniyle kurum, rödovans sözleşmenin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu etmesi öngörülüyor. Bu çerçevede kıdem tazminatına hak kazanan işçilerin hakkını yönetim kurulu üyeleri ödeyecek.Kanunla; otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, yerli plakalı araçlarla aynı ceza ve usullere tabi olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü ötelenecek. DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULUYORKabul edilen kanunla; TBMM'de yeni bir ihtisas komisyonu kuruluyor. 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a' eklenen, 'Dijital Mecralar Komisyonu' bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi konularını görüşecek. Komisyon, 17 üyeden oluşacak.TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda, teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile CHP'li Özgür Özel arasında, 'Lozan Antlaşması' tartışması yaşandı. Özgür Özel'in, Lozan Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını Genel Kurul'da okuyunca, Özkan tepki gösterdi. İki grup başkanvekili arasında, 'Lozan Türkiye'nin tapusu mu, değil mi' tartışması yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar araya girerek, tarafları sakinleştirdi.


Kaynak: DHA

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