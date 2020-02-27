'İstihdam' Öğrencinin Ayağına Geldi

27.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:44

İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün destekleriyle İKÇÜ Fuaye Alanında oluşturulan stantlarda, turizm sektörünün önde gelen firmaları ile öğrenciler istihdam paydasında buluştu.

Buluşmaya ev sahipliği yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emre Güler, dördüncü kez yapılan Kariyer Günü Buluşmalarının önemine işaret ederek; bu gibi programların öğrencilerin iş dünyasını tanımalarına ve farkındalıklarının artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.Sektörün önde gelen firmalarını İKÇÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyetin paylaşan Prof. Dr. Mehmet Emre Güler, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"İyi bir staj, iyi bir iş demek."

İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak da gelenekselleşen İKÇÜ kariyer günlerinin artan bir ivme ile devam etmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. İl Müdürü Kabak, "Eğitim- istihdam ilişkisi arasında öğrencilerimize destek olmak için özellikle üniversitelerdeki kariyer ofisleri kanalıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İyi bir staj dönemi, mezun olduktan sonraki iş gücü piyasasında yer almanızda çok büyük etki eder. Bu yüzden öğrencilerimizi üniversite hayatında sektörle tanıştırmak çok önemli. Bu amaca hizmet eden İKÇÜ Kariyer Günleri etkinliklerine verdiğimiz desteği güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi

"Hep yanınızdayız."

Turizm sektörünün istihdam açısından çok büyük bir alan olduğunu ifade eden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da öğrencilere seslenerek, "Dev bir turizm sektörü sizin arkanızda.Müdürlük olarak gerek stajlarınızda gerekse de sektörde iş bulmanızda her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

"Mezuniyet sonrasına hazırlıyoruz."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ise esas itibariyle araştırma üniversitesi olmaya hedefleyen İKÇÜ'nün bölgesel kalkınmaya odaklanmış misyon farklılaşmasıyla öncelikli çalışma alanlarını belirlediğini söyledi. Prof. Dr. Gökçe, "Sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayan uygulama odaklı ve bilgiyi teknolojiye dönüştüren süreçleri de içine dâhil eden, tecrübe ile mezun etmeyi önemseyen bir üniversiteyiz. Bu gibi programlarla öğrencilerimizi kamu, özel sektör iş gücü piyasasıyla mezuniyet sonrasına hazırlamaya çalışıyoruz. Turizm Fakültemizin bu etkinliklerini önemseyerek desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından törene katılan protokol, stantları gezerek sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri öğrencilerinin firmalarla bire bir görüşme fırsatı sağladığı buluşma gün boyu devam etti.

Kaynak: Bültenler