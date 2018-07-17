İstihdam Merkezine Dika'dan Ziyaret

Comdata firmasının Mardin'de istihdam potansiyeli ve sermayesi yüksek profilli yatırımcı çekme çalışmaları sonucunda Dicle Kalkınma Ajansının destekleri ile Mardin'de Çağrı Merkezi açtı.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Nisan ayından beri çalışmaya başlayan Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Çağrı Merkezinin aktif olarak çalışmaya başlamasının ardından ilk ziyaretini gerçekleştiren Altındağ, merkezin Mardin'de oluşturduğu yeni iş alanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altındağ, ajans olarak bölgeye yatırımcı çekmenin her zaman öncelikleri arasında olacağını vurguladı. - MARDİN