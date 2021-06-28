İstihdam Merkezi Aracılığıyla 29 personel alımı yapılacak
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İstihdam Merkezi Aracılığıyla 29 personel alımı yapılacak

İstihdam Merkezi Aracılığıyla 29 personel alımı yapılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Adarad Döküm firmasında çalışmak üzere 4 ayrı branşta 29 personel alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Adarad Döküm firmasında çalışmak üzere 4 ayrı branşta 29 personel alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 4 ayrı alanda personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

4 AYRI RANŞTA ELEMAN ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Adarad Döküm firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Adarad Döküm firması; üretim elemanı, elektrik bakımcı, mekanik bakım – kaynakçı ve CNC freze operatörü olmak üzere 4 ayrı branşta elemanı alımı yapacağını duyurdu. Üretim bölümde çalıştırılmak üzere tercihen meslek lisesi mezunu 50 yaşını aşmamış ve askerlikle ilişiği bulunmayan 20 kişi alınacak. Elektrik bakımcı bölümünde çalışmak üzere en az lise mezunu, tercihen MYO elektrik bölümü mezunu ve aynı zamanda vasıflı-vasıfsız elektrik elektronik mezunu 3 personel alımı yapılacak. Makine bakım ve kaynak bölümünde çalışmak üzere tercihen meslek lisesi mezunu, mekanik bakım, tesisat, çelik konstrüksiyon, kaynak vb alanlarda çalışacak 4 kişi, CNC freze operatörü bölümünde çalışmak üzere 2 kişi alınacaktır. Tüm alımlarda askerlikle ilişiği bulunmayan ve 50 yaşı aşmamış kişiler tercih edilecektir."

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞVURULAR ALINACAK

"Alım için başvurular 30 Haziran Çarşamba günü 13.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

Kaynak: Bültenler

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