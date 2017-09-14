İstihdam Masası" ile 6 Bin 950 Kişi İş Sahibi Oldu

Şehzadeler Belediyesi bünyesinde 2014 yılında kurulan "İstihdam Masası", 6 bin 950 kişiyi iş sahibi yaptı.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel sektör temsilcileriyle irtibatlı olarak işsiz vatandaşlara iş bulma olanağı sağladıklarını söyledi.



İstihdam Masası sayesinde bugüne kadar 6 bin 950 vatandaşın işe girmesine katkı sağladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:





"Şehzadeler'de yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına da kayıtsız kalmıyoruz. Bu bağlamda iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için göreve geldiğimiz yıl İstihdam Masamızı kurarak iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olamaya başladık. Kentte faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri ile bu konuda irtibat kurarak kendilerine işçi bulma noktasında gereken desteğimizi ifade etmiştik. Talebimize olumlu yanıt veren firmalarla ile sürekli diyalog halinde olarak işsiz vatandaşlarımızı bu firmalara yönlendirip iş bulmalarına yardımcı olduk. Bugüne kadar 6 bin 950 vatandaşımızın iş bulmasını sağladık. Sadece 2017'de bin 500'e yakın vatandaşın iş bulmasına yardımcı olduk. Bu çalışma devam edecek."