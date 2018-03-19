İstihdam Köprüsü Bin 860 Bucalıyı İş Sahibi Yaptı

Buca Belediyesinin istihdama katkı sağlamak amacıyla kurduğu Toplumsal İletişim Merkezi İstihdam Masası, iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor. İşveren ve iş arayanlar arasında köprü görevi görerek, Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası işsizliğin önünde set olan İstihdam Masası, kurulduğu günden bu yana 1860 Bucalı vatandaşı iş sahibi yaptı.

Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) İstihdam Masası düzenlediği toplantılarla kalifiye eleman arayan işverenlerle iş arayanları buluşturuyor. Çalışabilecek durumdayken niteliklerine uygun iş bulamayan kentlinin ilk başvurduğu adres haline gelen İstihdam Masası ilçede işsizliğin önüne geçerek Bucalıların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası işsizler ordusunu bir parçası olan 1860 Bucalı Buca Belediyesi'nin İstihdam Masası ile iş sahibi oldu.

Firmaların taleplerine göre ihtiyaç duyulan personel şartlarını çeşitli kanallardan duyuran Buca Belediyesi İstihdam Masası, firma ile vatandaşları Çamlıkule Semt Evinde bir araya getiriyor. Toplu iş görüşmelerine katılan vatandaşlara önce işveren firma yetkililerince çalışma şartları ve aranan nitelikler konusunda ön bilgilendirme yapılıyor. İşe başvurmak isteyen vatandaşlar yazılı başvurularının ardından mülakata alınarak değerlendiriliyor, nitelikleri uygun olanlar işe yerleştiriliyor.

Vatandaşların eğitim, bilgi, beceri ve donanımına uygun iş alanlarının tek tek takip edilip işe yerleştirilme anına kadar sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten yetkililer, firmaların talep ve kriterlerine göre hızlı yönlendirmelerle istihdam ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Buca Belediyesi İstihdam Masası yetkilileri vasıfsız, herhangi bir mesleği olmayan vatandaşları işle buluşturmakta zorlandıklarını belirtirken, Buca Belediye'sinin İŞKUR, BEGOS gibi kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa açtığı ücretsiz meslek edindirme kurslarına yönelerek bilgi ve mesleki birikimlerini arttırmaları tavsiyesinde bulundu.

Buca'da işsizlik sorunu yaşayan vatandaşların, İstihdam Masası'na 439 10 10 dahili 1086 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceği belirtildi. - İZMİR