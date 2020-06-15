İstihdam Kalkanı paketi ile devlet destekleri 3 ay daha uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında duyurulan, 'İstihdam Kalkanı' ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. 17 Temmuz'da süresi dolan işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilirken İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan düzenlemelere göre, 17 Nisan'da firmalara getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek. 3 aylık süreçte ayrıca ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük 39 lira 24 kuruş, aylık bin 177 lira ödeme yapılmaya devam edilecek.

İstihdama teşvik için 30 Eylül'e kadar bin 732 TL'lik destek yolda

İstihdam Kalkanı paketi ile işverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi konusu da gündeme geldi. 2019 başından 17 Nisan 2020'ye kadarki istihdam sayılarına ek olarak işe alınan her işçi için 30 Eylül'e kadar bin 732 TL destek verilmesi bekleniyor. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak bu destek, Cumhurbaşkanı tarafından 30 Haziran 2021'e kadar üçer aylık dönemler halinde uzatılabilecek.

Kısa çalışma kapsamında 5 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışanların ve iş verenlerin pandemi döneminden olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için başlatılan kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasını değerlendiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, "Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yapıldı. Ücretsiz izne ayrılanlarla, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara ise aylık bin 177 lira nakdi ücret desteği verildi. Süreç boyunca nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışan sayısı 1 milyonu buldu. Koronavirsün yayılım hızı düşüyor olsa da ekonomideki normalleşme için zamana ihtiyaç var. Önümüzdeki süreçte devlet destek ve teşviklerinden doğru faydalanmak ekonomideki normalleşmeyi hızlandıracaktır." dedi.

Kaynak: Bültenler