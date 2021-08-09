İstihdam için çalışmalar hız kesmiyor
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İstihdam için çalışmalar hız kesmiyor

İstihdam için çalışmalar hız kesmiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova'da bulunan yiyecek sektörünün önemli bir firması Bortar, Bornova Belediyesi'nin istihdam projesi Altın Bilezik aracılığıyla sektörde iş arayanlarla görüşme yaptı.

İş arayanlar iş verenlerle Bornova'da buluştu

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maske ve mesafe kuralları içinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede aranan kriterlere uyan 34 kişi iş görüşmesi yaptı.

Altın Bilezik Proje Ofisi tarafından düzenlenen toplantıda iş müracaatı yapan ve firmanın belirlediği niteliklere uyan kişiler görüşme için davet edildi. Toplantıya katılan vatandaşlar önce form doldurdu. Ardından da firma yetkilileri ile birebir görüştü . Görüşmelere 34 kişi katılırken mülakatı geçen kişiler ise 2. görüşme için firma merkezine çağrıldı.

İstihdam kapısı

Türkiye'de istihdam sorunu olduğuna vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, iş arayanlara ve meslek sahibi olmak isteyenlere Altın Bilezik Proje ile istihdam kapısı açtıklarını söyledi. Projenin aynı zamanda iş arayanlar kadar işçi arayanların da başvurduğu bir adres olduğunu belirten Başkan İduğ, "İstidam Merkezi'nin yaptığı işbirlikleri ve düzenlediği eğitimlerle vatandaşlara iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz.Çalışabilecek durumda olup niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardım ederken, bir yandan da meslek kurslarıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanları da yetiştirilmesine katkı koyuyoruz" dedi.

Altın Bilezik Projesi

Belediye ile irtibata geçen firmalar, işe almak istedikleri personelin şartlarını bildiriyor. Merkez tarafından istenilen nitelikleri uygun olan ve iş arayan vatandaşlara telefon, mail, SMS ve sosyal medya üzerinden duyuru yapılarak toplu iş görüşmesiyle firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar buluşturuluyor. Görüşmelerde ön bilgilendirme ile işin şartlarının kendilerine uygunluğunu değerlendiren vatandaşlar, daha sonra başvuruda bulunup sözlü mülakata alınıyor.

Kaynak: Bültenler

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