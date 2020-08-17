"İstihdam garantili" lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İstihdam garantili" lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 40 bin okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu.

17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:20

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tematik lisenin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 40 bin okul sırası ve masa imal ederek eğitime katkıda bulundu.

İlçede 2017 yılında kurulan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim çalışmaları salgın sürecinde de devam etti.

Uzaktan eğitime geçilen mart ayından itibaren okulda üretilen sıra ve masalar Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilerek hem eğitime katkı sağlandı hem de öğrenciler döner sermayeden aldıkları ödemelerle harçlıklarını çıkardı.

İlk mezunlarını gelecek yıl verecek lisede 38'i kız 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra okul idaresinin anlaştığı mobilya firmalarında istihdam edilecek.

Okul müdürü Şenol Yoğurtcu, AA muhabirine, mobilya sektörüne yönelik açılan lisedeki 98 öğrencinin, protokol imzaladıkları 52 firmada aylık 100 lira eğitim bursuyla staj gördüğünü söyledi.

Döner sermaye kapsamında ahşap oyuncak üretimine de başladıklarını belirten Yoğurtcu, "Türkiye genelinde bu alanda seçilen 4 proje okuldan biriyiz. Kendimize ait 4 ahşap oyuncak için patentlerimiz var. Bu patentlerle birçok firmaya üretim yapıyoruz. Türkiye genelinde yine birçok firmaya fason üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz oyuncaklar, 4 firma tarafından yurt dışına ihraç ediliyor." dedi.

Yoğurtcu, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan donatım malzemelerini imal ettiklerini anlattı.

Ders Aletleri Yapım Merkezine araç ve gereç ürettiklerini aktaran Yoğurtcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"40 bin sıra üst tablası ve 40 bin tekli sıra üst tablası, 3 bin öğrenci ve öğretmen dolabı ürettik. Bunları, Bakanlığımızın okullarına gönderiyoruz. Yıllık 90 öğrenci kapasitemiz var. Bu yıl yerleştirme sonuçlarımızda kontenjanımız tamamen doldu. İnegöl'de çok ciddi talep var. Önümüzdeki dönemde 30 kontenjan daha ilave ederek 120'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Öğrencimiz mezun olunca işleri hazır. Anlaştığımız 52 firmadan her biri, 4 öğrenciye iş garantisi veriyor."

"Hedefleri olduğu için eğitim ve üretim süreçlerinde sıkıntı çekmiyoruz"

Mart ayında uzaktan eğitime geçilince gerekli izinleri alıp 20 öğrenciyle çalışmaya başladıklarını dile getiren Yoğurtcu, her bir öğrenciye ayda yaklaşık 2 bin 400 lira ödendiğini bildirdi.

Ödemelerin, öğrencilerin üretime katıldıkları saat ve yaptıkları işe göre yapıldığına değinen Yoğurtcu, "Döner sermayedeki amacımız, kazanç elde ettirmek değil işi öğrenerek, severek yapmaları." ifadesini kullandı.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğretmeni Erhan Deniz ise okula yerleştirilen öğrencilerin, kendi istekleriyle meslek öğrenmek amacıyla geldiğini belirtti.

Öncelikle mesleki bilgileri, çalışma güvenlik kurallarını öğrettiklerini, ardından mobilyanın nasıl yapıldığını ve aşamalarını anlattıklarını ifade eden Deniz, "Bir meslek lisesine sıfırdan gelen öğrenci, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olsun ve teknolojinin gerektirdiği tüm makineleri kullanabilsin; biz bunu çekirdekten öğretiyoruz. Kız veya erkek olması fark etmiyor. İç mimar, dekorasyoncu ya da tasarımcı olmak istiyorlar. Hedefleri olduğu için eğitim ve üretim süreçlerinde sıkıntı çekmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş arayan değil, aranan eleman olmak için bu liseyi tercih ettim"

Okulun son sınıf öğrencilerinden Fatma Alpdoğan, iş arayan değil, aranan eleman olmak için bu liseyi tercih ettiğini vurguladı.

Çocuklar için güvenli oyuncaklar üretmekle işe koyulduklarını dile getiren Alpdoğan, "Bunu eğitim olarak düşündük, eğitim alırken üstüne para almaya başladık. Daha sonra farklı alanlara yükseldik. Okul materyalleri de yapmaya başladık. Hedefim iyi bir üniversiteye gitmek. İç mimarlık düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı sınıftan Mehmet Çakıralp de iyi bir mobilyacı olmayı amaçladığı için bu liseye geldiğini aktardı.

Dolap üretiminde görevli olduğu bilgisini veren Çakıralp, "Delik açma, kenar bantlama, boya gibi her işi yapıyoruz. Pandemi süresince arkadaşlarla beraber iş yapıp para kazanıyoruz. Hedefim üniversite okumak. Tasarımcı olmak istiyorum. Eğer olmazsa iyi bir firma kurarak bu işi yapmak istiyorum. Mobilya tutkusu olan varsa bu okulu tavsiye ediyorum. Bu okula gelerek işi öğrenebilir ve kendi firmalarını açabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Spor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Bektaş Veli Aylin Nazlıaka Hacı Bektaş Veli
Magazin Can Yaman Aamir Khan İbrahim Büyükak Berrak Tüzünataç
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Akdeniz
Şu an buradasınız: "İstihdam garantili" lisenin öğrencileri salgın sürecinde okullara sıra ve masa üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:20:03. #1.14#
title