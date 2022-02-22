İstihdam endeksi yıllık yüzde 8,4 arttı

İstihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının son çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9,8 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 11,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 46,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 42,3, inşaat sektöründe yüzde 39,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,6 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 10 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,6, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 32,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 32,5, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 31,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 30,5, inşaat sektöründe yüzde 29,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 39,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 45,6, inşaat sektöründe yüzde 34,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 7,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,7, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,5 arttı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi