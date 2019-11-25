İstihdam endeksi 3. çeyrekte yüzde 3,9 düştü

25.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:41

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalış kaydetti. Saatlik kazanç endeksi, ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,5 arttı.