İstihdam edilmiş öğrencileri ziyaret ettiler
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İstihdam edilmiş öğrencileri ziyaret ettiler

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İstihdam edilmiş öğrencileri ziyaret ettiler

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında yapılan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi mezun olan gençleri çalıştıkları yerlerde ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında yapılan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi mezun olan gençleri çalıştıkları yerlerde ziyaret etti.

Mezun oldukları alanlarda istihdam edilmiş öğrencilerini çalıştıkları iş yerlerine ziyarette bulunan Okul Müdürü Şehabettin Yavuz, Müdür Yardımcısı Suzan Çiner ve alan öğretmeleri, El sanatları alanının sanayi nakışlarında Düzce'de tek okul olduğunu belirtirken, istihdam garantili okul olma yolunda daima çalışacaklarını ifade etti.

El Sanatları alanından mezun olup iş hayatına atılan gençlerden Gökçe Karadağ ve Arzu Zorlu'nun okulda öğrendikleri tasarım ve punch bilgileri ile el becerileri çalıştıkları kurumda en iyi şekilde uyguladıkları ifade edildi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi mezun öğrencilerin istihdam edildiği işletme yetkilisi işletme yetkilisi Kaan Ekizceliye staj konusunda protokol önerisi sundular. Ekizceli, tasarım ve punch yapabilen brodeciler yetişmesi konusunda okul idaresine her türlü desteği vereceğini ifade etti. - DÜZCE

İstihdam edilmiş öğrencileri ziyaret ettiler
İstihdam edilmiş öğrencileri ziyaret ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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