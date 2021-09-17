İstihdam edilen engelliler üretimdeki başarıyla taleplere yetişmeye çalışıyor - Haberler Ekonomi
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İstihdam edilen engelliler üretimdeki başarıyla taleplere yetişmeye çalışıyor

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
İstihdam edilen engelliler üretimdeki başarıyla taleplere yetişmeye çalışıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle kentte kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi ile iş sahibi olan engelliler, üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle kentte kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi ile iş sahibi olan engelliler, üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kentteki engellilere yönelik hazırlanan proje kapsamında 1 milyon lira maliyetle kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi, 20 engelli gencin gelir kapısı oldu.

Engellilerin merkezde ürettiği peçete, ıslak mendil ve karton bardaklar, şirketler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor. Önceki yıl merkezde üretime başlayan ve bir yılda başarılı çalışma yapan engelliler, şirketlerden gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine, üniversite ve SERKA iş birliğiyle açılan merkezin engellilerin umudu haline geldiğini söyledi.

"Her geçen gün başarı çıtası artıyor"

Dezavantajlı konumundaki bireylerin ellerinden tutulunca sadece istihdam alanında değil birçok olanda başarılı olduğunu gördüklerini ifade eden Karabulut, "Gayemiz dezavantajlı kardeşlerimizi hayata bağlamak, daha iyi bir yaşam standardı oluşturmaktı. Bunu da başardık ve her geçen gün başarı çıtası artıyor. Geçen yıl üretime başladık ve bugün gelinen noktada binlerce ürünümüz piyasada." dedi.

Karabulut, üniversitenin engellilere yönelik uyguladığı çalışmaların ülke genelinde de takdir topladığını belirterek, son üç yılda üst üstte "engelsiz üniversite" ödülünü aldıklarını dile getirdi.

Üniversitede eğitim, mekan ve kampüs alanında bu çerçevede önemli çalışmaların da yapıldığına işaret eden Karabulut, şunları belirtti:

"Üniversitemizde dezavantajlı öğrencilerin kolaylıkla eğitim almalarını sağlamak için alanlar oluşturduk. Sadece bu çalışmalar öğrencilere yönelik değil, kentteki engelli bireyler için de yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi de bunlardan birisi. İki yıla yakın süredir bu merkezde 6 ayda bir farklı olmak üzere 20 kardeşimiz çalışıyor. Maaşları ve diğer giderlerini merkezin ürettiği ürünlerden çıkartıyoruz. Tüm masraflar kendi ürettikleriyle sağlanıyor."

"Ciddi bir talep var ve bu talepleri çalışarak engelliler karşılıyor"

Engellilerin ürettikleri ürünlere iç piyasada önemli bir talep olduğunu aktaran Karabulut, bu talepleri karşılamak için engellilerin merkezde ter döktüğünü söyledi.

Merkezde çalışmaya başlayanların gözlerinde umut gördüklerini anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Yapılan ürünleri bütün Türkiye piyasasına aktarıyoruz. Ciddi bir talep var ve bu talepleri çalışarak engelliler karşılıyor. Buradaki kardeşlerimizin hayata karşı olan sevinçlerini görmek bize yetiyor. Dezavantajlı kardeşlerimizi hayata bağlarken, sadece çalışıp üretim yapmalarını sağlamıyoruz. Aynı zamanda mesleki eğitimlerini de yapıyoruz. İstihdam dışında yüzme konusunda onlara eğitimler veriyoruz. Ciddi engelli olanların burada gördüğü eğitimlerle Türkiye'de düzenlenen çeşitli organizasyonlarda derece yapan kardeşlerimiz çıktı. Buradan engelli olan 4 kardeşimiz Türkiye derecesi yaptı. Engelli kardeşlerimizin elinden tutunca başarının ne kadar çok olacağını gördük."

Proje yürütücüsü ve üniversitenin Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı Fatih Karaoğlan da merkezde günlük ortalama 400 bine yakın malzeme üretildiğini aktardı.

Engellilerin ürettiği peçete, ıslak mendil, karton bardakların kaliteli olmasının talebi arttırdığını ifade eden Karaoğlan, "İlk başladığımızda Ağrı piyasasına satış başladı şimdi dört bir yana satılıyor. Burada ne kadar kar elde edilirse o kadar süreklilik sağlanacak." diye konuştu.

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri
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