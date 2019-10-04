İstihdam edilecek 100 kadın işçi için mülakatlar yapıldı

04.10.2019 11:09

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapmak üzere işe alacağı 100 kadın işçi için mülakat yaptı. Vasıfsız işçi olarak işe alımları gerçekleştirilecek olan kadınlar, 7 kişilik komisyonun sorularını yanıtladı. Yapılacak değerlendirmenin ardından bir hafta içinde işe alımlara başlanacak.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, sahada görev yapmak üzere işe alacağı 100 kadın işçi için www.mersinbuyuksehiras.com.tr adresinden yapılan başvurular sona erdi ve mülakatlar tamamladı. İŞKUR üzerinden ilana çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilanları, 25 Eylül-1 Ekim 2019 tarihleri arasında yayınlandı. İlanın yayından kaldırılmasının ardından başvurular sona erdi ve başvuruları değerlendirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, mülakatları tamamladı.



Kongre ve Sergi Sarayında yapılan mülakatta, vasıfsız işçi olarak işe alımları gerçekleştirilecek kadınlar, oluşturulan 7 kişilik komisyonun karşısına çıktı. Komisyon, kadınların hem özgeçmişlerini değerlendirdi hem de kendilerine çeşitli sorular yönlendirdi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapacak olan kadınların, sahada çalışmaya uygun olup olmadıkları, 40 yaş üstü olmaması kriteri, mezuniyet durumu, iş tecrübeleri gibi kriterlere bakılıyor ve komisyon üyeleri tarafından seçimi gerçekleştiriliyor.



Komisyon üyeleri değerlendirmelerini yapacak ve yasal prosedür takip edilerek bir hafta gibi bir sürede işe alımlar gerçekleştirilmeye başlanacak.



"Objektif bir seçme işlemi yapıyoruz"



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Yetkilisi Serkan Özada, kadın işçi alımlarıyla ilgili verdiği bilgide, "Öncelikle bir başvuru süremiz oldu. Bu süre içerisinde başvuranları, belirli kriterlerde bugün burada topladık. Sırayla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Belki çok uzun zamandan beri ilk defa bir komisyon eşliğinde, objektif olarak ve seçim kriterleri koyarak bir seçme işlemi yapıyoruz. Burada komisyonumuz 7 kişiden oluşuyor ve birebir ilgili kişilerle görüşmelerini tamamlıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar, kurumumuz bünyesinde, doğru kişiyi, doğru yerde istihdam etmeyi planlıyoruz" dedi.



Yaklaşık 300 kadının iş başvurusunda bulunduğunu belirten Özada, "Bundan sonraki başvurularımızda da kesinlikle daha önce olmayan bir sistemi getirmeye çalışacağız. Biz Kariyer Merkezi olarak başvuru zamanı içerisinde başvuru yapanlar ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bu sistemi kurmaya çalışıyoruz. Daha önce olmayan mülakat sistemini getirerek ve başvuru sürelerini uzun tutarak vatandaşlarımızın burada eşit bir şekilde başvurularını yapıp, objektif bir şekilde seçilmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Kadınlar sahada çalışacak



Yapılan mülakatın ardından, kadınlar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere işe alınacak. Kentin daha güzel hale gelmesi için emek verecek olan kadınların 50'si Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Büyükşehir'in sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilirken, diğer 50'si ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda, çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, toprak takviye-tesviye, parklarda genel temizlik ile çiçek, çim, ağaç sulama gibi işlerde çalışacak. - MERSİN

Kaynak: İHA